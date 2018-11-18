〈北部〉宜縣長政見會冷清 野狗比聽眾多

2018-11-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉傳統政見發表會，昨日上午宜蘭市場次，因場地在室外，未搭遮雨棚又細雨綿綿，台下座椅空蕩蕩，候選人只能對空氣講話；有選務人員笑稱，一旁的三隻野狗，成了最忠實聽眾；孰料，下午的礁溪場雖在室內，同樣空無一人。縣選委會表示，傳統政見會要不要舉辦，仍 得尊重候選人的意見。

宜蘭市戶外場 下雨缺棚架無人入座

宜蘭縣長選舉各鄉鎮市傳統政見發表會，民進黨陳歐珀、無黨籍林信華、林錦坤及陳秋境等四位候選人均選擇參加，國民黨候選人林姿妙則表態不參與。昨天上午宜蘭市政見會場次，在宜蘭運動公園舉行，場面冷清，天空下著雨，現場未搭棚架，台下擺滿座椅，因細雨潮濕空無一人，林信華第一個發表政見時，沒有任何聽眾。

政見會最忠實聽眾 3隻狗趴著捧場

隨著政見會舉行，後來有部分路過的民眾停下聽講，但座椅仍是空蕩蕩，出現台上候選人講得很賣力，台下卻沒有聽眾捧場的突兀畫面。選務人員笑稱，最忠實的聽眾，就是在政見會現場旁趴著的三隻野狗，應該幫牠們準備便當；也有人質疑，政見會完全沒有聽眾，根本是浪費社會資源，沒有舉辦的必要。

宜蘭縣選舉委員會主任委員邵治綺說，前幾場傳統政見會都在室內，還有不少聽眾，昨天是這次選舉台下人數最少人的一次，可能跟雨天以及時間在假日早上有關，下雨應是最大因素。

邵治綺指出，經過這次的經驗，未來會盡量選擇室內場地辦理傳統政見會，如在室外場也會搭棚架，讓民眾更舒適的參與政見會。

礁溪室內場也空蕩蕩 官員稱少了動員

不過，下午在礁溪國中體育館舉辦的政見發表會，聽眾席同樣空無一人。邵治綺指出，根據以往，傳統政見會各候選陣營都會動員支持者參與，或許時空環境不同，少了號召動員與熱情，也是人數減少原因，日後傳統政見會還要不要舉辦，這是侯選人的權益，仍得尊重候選人意見。