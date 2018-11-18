〈北部〉超級星期六 新竹縣4選將全力衝票

2018-11-18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕選前的最後週末，新竹縣四名縣長候選人全力搶攻選票！民進黨鄭朝方舉辦造勢大會，總統蔡英文站台力挺；民國黨徐欣瑩由台北市長柯文哲陪同遊行拜票；國民黨楊文科在新豐、竹東掃街爭取支持；無黨籍葉芳棟則在政見會提出要讓浪漫台三線成為「永久花博」的政見。

鄭朝方造勢 蔡英文站台

鄭朝方昨天舉辦「桃竹竹共好，邁向新方向」造勢大會，除蔡英文站台，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅也出席相挺。蔡英文說，鄭文燦、林智堅執政的城市過去都不是民進黨執政，選民給他們機會，帶來改變，今年是新竹縣改變的時候了。

鄭朝方說，桃竹竹幸福連線，就缺新竹縣這最重要的一角，要補足這一角，只差選民手中那最寶貴的一票。

徐欣瑩掃街 柯文哲相隨

徐欣瑩和柯文哲昨天晚上先在竹北市區以車隊遊行方式拜票，然後轉往竹東夜市徒步拜票；柯文哲說，除了台北市以外，新竹縣是最有可能突破藍綠包圍的地方，徐欣瑩在政治上是個有信用的人，所以支持她。

候選人號次都是四號的柯文哲和徐欣瑩，也發表「城市（4）進擊，錢潮起飛」合作計畫，希望新竹縣與台北市在科技產業、兩地一日生活圈、宜居永續城市建設、農業產銷等四大面向結盟，一起迎向經濟榮景。

楊文科文宣 拉攏新住民

楊文科昨天上午在新豐市場、下午在竹東鎮市區徒步掃街拜票，新竹縣勞工技能培訓協會在天德堂舉辦親子淨山活動，他也到場致意。

楊文科總部昨天另發出越南文的新住民政見文宣，內容包括成立新竹縣新住民委員會加入新住民團體代表、成立各鄉鎮市新住民社區據點、辦理新住民美食及文化節慶活動與新住民職訓及就業輔導。

葉芳棟發聲 花現台三線

葉芳棟昨天出席在北埔國小舉辦的公辦政見會，他說，新竹縣的浪漫台三線如果多種花卉，再用「一鄉一風景，村村有特色」行銷，相信可以持續吸引觀光客來玩，成為「永久花博」。