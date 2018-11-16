〈北部〉公墓變身 北區客家園區花海開園

2018-11-16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府將原來的八德第一公墓規劃為北區客家園區，完成的第一期公墓清理範圍約○．七公頃，已種植一串紅、鼠尾草、四季秋海棠、石竹、薰衣草等卅三萬株花草，打造為「花舞霄裡．HAKKA進行曲」花海園區，昨由市長鄭文燦主持開園活動，提供民眾更多休閒散步的空間。

市府客家事務局所在的客家文化園區，位於龍潭區、屬桃園市南區，市府為了顧及北區的三成客家人，規劃在有浣衣池、石母娘娘、埤塘公園、八塊厝故事館等文化景點的霄裡地區，成立北區客家園區。

明年進行展館規劃與初期施工

北區客家園區的定位是以「音樂」與「文學」為主，將設置客家山歌天后賴碧霞紀念館，以及提供客家文學展覽、戶外演出的場地等，預計明年斥資一億八千萬元進行規劃與初期施工，讓北區客家人未來可以就近觀賞客家展覽與表演活動。

園區用地約二．七公頃，原本是八德第一公墓，市府規劃分區遷葬並開發，鄭文燦說，其中已完成公墓清理的○．七公頃，設置有觀景台、步道、裝置藝術品、夜間照明設備等，再用卅三萬株花草打造出一片片的繽紛花海，讓氣氛陰森的公墓，搖身變成「花舞霄裡．HAKKA進行曲」花海園區。

「花舞霄裡．HAKKA進行曲」花海園區昨由鄭文燦主持開園典禮，除了增加民眾休閒散步的空間，也多一處拍照、打卡的新景點，鄭文燦表示，「二○一八桃園花彩節」將於廿五日到十二月三日在大溪、龍潭、平鎮、楊梅、蘆竹、中壢、復興等七大展區登場，等不及的民眾可以先到「花舞霄裡．HAKKA進行曲」花海園區，提前欣賞令人心曠神怡的美景。

鄭文燦強調，北區客家園區選址在霄裡生活圈，位於中壢、八德、平鎮三個行政區的交界，就是要以客家文化為中心，結合周邊的內壢、龍岡等生活圈，讓閩南人、客家人、眷村、滇緬異域移民等文化交流，打造令人耳目一新的霄裡文化走廊。