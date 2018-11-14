〈北部〉《桃園》公辦政見會圍攻航空城沒進度 鄭文燦：造謠

2018-11-14

〔記者陳昀、魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長選舉公辦政見發表會昨天登場，拚連任的民進黨籍市長鄭文燦遭到各候選人圍攻，眾人聚焦航空城四年沒進度，也對觀塘案質疑鄭沒誠信；鄭文燦反擊說，選舉不是抹黑跟鬥爭，國民黨執政時航空城陷入炒地皮、黑箱泥淖，他任內已經落實進度，且航空城不是市府能獨力推動的，也回敬說：「可以諒解其他人對航空城的不了解，陳學聖是立委也不了解，令人遺憾。」

鄭：已進入地上物補償查估、安置規劃

面對對手的質疑，鄭文燦表示：「航空城沒進度是造謠！」航空城過去走在錯誤的道路上，他上任後匡正錯誤、減少爭議，並帶動周邊產業，目前已經進入地上物補償查估、安置社區的規劃也在落實進行，有卅二組地上物查估，中央、地方也整合計畫，明年三月將完成區段徵收核定，就會展開工程設計規劃，開發過程中會讓居民的權益受到保障、充分參與。

陳不知內政部擬訂航空城 鄭：令人遺憾

鄭文燦說：「航空城是國家的，是桃園的，不是鄭文燦一個人的！」航空城計畫是內政部擬訂、審查，也得尊重交通部規劃，其他人不了解可以諒解，但陳學聖身為立委也不知道，令人遺憾。

陳：多面向開發航空城 並打鄭毫無進展

陳學聖發表政見指出，航空城面積有半個新竹市、三分之二個嘉義市大，他會秉持居住正義、提高徵收補償費，並置入文化藝術、高科技、人工智慧及生態永續加以開發，讓大家願意來桃園，隨即抨擊鄭文燦執政四年桃園毫無進展，再給四年難道會改變嗎？他並說，鄭若說不清楚觀塘案，就沒資格連任。

楊：藍綠只想壯大自己 造成航空城延宕

楊麗環也抨擊，鄭文燦向中央爭取前瞻經費二千多億元，鐵路地下化和捷運卻仍零動工或假動工；藍綠執政都只想著壯大政黨，卻造成航空城開發延宕，航空城是桃園經濟轉型的利基，她會引進德國經驗打造桃園工業城；她同樣也批評鄭文燦面對觀塘案的質疑不理不睬，是權力的傲慢。

朱：不能隨便徵地 吳：綠只會盜賣土地

朱梅雪指出，航空城要透明運作，不能隨便徵收老百姓的土地，更直批藍綠都犧牲人民的權益換取政權，但他會堅守正義，為弱勢服務；吳富彤也抨擊航空城空轉四年，民進黨主政的市府只會盜賣土地，還負債幾百億元，他會讓航空城晉升為亞洲城，讓全世界看到台灣、沿海都能看到藻礁。

藻礁爭議 鄭：馬政府時已決定三接擴建

對於藻礁爭議，鄭文燦說，馬政府時決定擴建大潭天然氣發電廠、讓中油設置第三天然氣接收站，當時縣長吳志揚與陳學聖都沒反對，現在縮小開發面積卻出來說三道四，這是典型的「換了位置換了腦袋」，並承諾自己連任後會盡最大努力保護海岸、藻礁，讓損害降到最低。