〈北部〉《桃園》市長選舉公辦政見會 今早5選將上場

2018-11-13

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市市長選舉公辦電視政見發表會今天上午九點登場，五名候選人將全員到齊，雖然沒有交叉詰問，但國民黨陳學聖、無黨籍吳富彤昨天都預告，將對現任市長鄭文燦的施政缺失猛攻；鄭文燦則老神在在表示：「建設才能得分，抹黑不會」。

桃園市選舉委員會總幹事湯蕙禎表示，政見發表會從上午九點至十一點卅五分，分為三回合，第一回合是政見發表，每位候選人各六分鐘；第二回合由政治大學教授兼社會科學院院長紀俊臣及開南大學公共事務管理學系主任陳啟清分別向候選人提問，各六分鐘；第三回合的總結論，同樣每位候選人分配六分鐘。

陳學聖、吳富彤 今要單挑鄭文燦

陳學聖對於今天的攻防策略表示仍得保持神秘，但透露會主打桃園工業城市轉型、改善兩岸關係來帶動經濟等政策，也會猛攻鄭文燦近期的施政缺失，像是藻礁保育等都會是鄭的弱點。

「前縣長吳志揚跟鄭文燦，連燒洗澡水都不夠格啦！」吳富彤說，政見發表的時間有限，他不打算說自己的政策，只想讓鄭文燦知道自己做得多差、經濟多不好，反映來自十三區的民怨。

楊麗環談國際商業城 朱梅雪為勞工發聲

楊麗環表示，她會說明貫穿自己的政策主軸「發展國際商業城」，從桃園帶動台灣的經濟轉型。朱梅雪則說，他會把握機會持續為勞工發聲，專攻勞動、環境等議題。

鄭文燦以平常心 交出4年成績單

面對對手來勢洶洶，鄭文燦表示，只有建設才能得分、抹黑不會，想透過抹黑翻轉選戰不可能，自己會秉持平常心對市民交出四年的成績單，正面表達對未來的願景。