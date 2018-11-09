〈北部〉竹縣古蹟姜阿新洋樓 修復竣工

2018-11-09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局辦理縣定古蹟北埔姜阿新洋樓修復再利用工程，斥資三千五百三十三萬元精工細作一年半後完工，並於昨天辦理竣工典禮。縣長邱鏡淳說，古蹟洋樓風華再現，將成為浪漫台三線上最具發展潛力的文化亮點。

斥資3533萬、一年半完工

參加竣工典禮的行政院客委會副主委楊長鎮說，在客委會和縣府努力、營建團隊用心修整下，為台灣、為客家、為北埔保留了「活的古蹟」；他也強調，北埔鄉雖小但人才輩出，短短的一段路上，就有金廣福、天水堂、姜阿新洋宅、龍瑛宗故居，非常不簡單。

新竹縣政府文化局局長張宜真說，二○一二年姜阿新洋樓經由姜家後代子孫共同努力，重新買回產權，但建築物仍有漏水、白蟻腐蝕、結構受損等問題，經文化局委託薛琴建築師事務所規劃設計後，二○一六年再獲客委會二千九百六十八萬元補助、縣府補助二百一十二萬元、所有權人自籌三百五十三萬元，總經費三千五百三十三萬元進行修復。

初期每週五六日 開放購票參觀

邱鏡淳、楊長鎮剪綵後，和姜阿新後代推開洋樓大門，宣告姜家人重回洋樓，完成修復的姜阿新洋樓，一樓進入門廊後兩邊是北埔與姜家歷史的呈現，進入會客室是外國茶商採購洽談情境的復原，右邊是琴房及美麗的木樓梯，開門可通到後院小花園，會客室左邊可通往後方小書房及姜阿新的臥房，可感受當時生活質感。

文化局表示，未來將由姜阿新教育基金會營運，正式對外開放，初期以每週五、六、日三天開放購票參觀、每週二、三、四預約付費導覽方式試營運，歡迎大眾洽詢參觀。