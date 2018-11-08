〈北部〉《桃園》綠捷延伸大溪 改由仁和路接埔頂

2018-11-08

〔記者陳昀／桃園報導〕市府捷運工程局正修訂「桃園綠線捷運延伸大溪段」期中報告書，市長鄭文燦昨在市政會議裁示，主要幹線將從介壽路改為仁和路接到埔頂轉運站，讓前往大溪的遊客能搭乘捷運轉乘接駁車，期能紓解假日的壅塞車潮。

湧進大溪觀光客15萬 逾9成開騎車

捷運工程局長陳文德指出，大溪假日觀光旅次平均每日十五．六六萬人，逾九成旅客自行開車、騎車前往，造成嚴重交通壅塞問題，因此規劃將綠捷大溪延伸線結合埔頂轉運站，希望透過接駁車將旅客送往大溪各景點，也規劃延伸線終點站與埔頂轉運站共構，也預留捷運延伸至龍潭的可行性。

原主幹道在介壽路 採地下化成本高

陳文德表示，綠捷大溪延伸線最早將主幹道規劃在介壽路，但介壽路交通繁忙，必須採地下化，工程成本提高至少二成，經評估決定改行距離較短的仁和路，雖然使用人口不比介壽路多，但可透過捷運通過帶動發展。

市府表示，綠捷大溪延伸線全長約三．九一公里，採高架化延伸，總工程經費約九十九．五五億元，設置GA-1、GA-2、GA-3三個站區，預估在沒有土地開發情境下，每日旅次量可達一．八萬人；若為土地開發情境下，每日旅次量可達二．一萬人。

陳文德補充說，市府透過「ＴＯＤ土地開發效益」、「增額容積」、「租稅增額融資」等方式，約可挹注捷運建設廿八．六億元，預計可行性研究獲同意後二年可完成綜合規劃，綜合規劃核定後七年完工，可於二○三○年通車。

鄭文燦表示，綠捷延伸大溪段通車後，交通局會結合埔頂轉運站規劃接駁車，經崎頂高架橋往大溪老街、慈湖、石門水庫、大嵙崁溪水與綠休閒園區等處，甚至可到復興區，讓遊客「到大溪不必開車」，期能紓解大溪假日塞車情形；觀光旅遊局也會規劃相關旅遊路線，讓遊客能輕鬆盡興玩樂。