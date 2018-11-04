〈南部〉降低台東教師流動率 劉豪櫂提教育願景

2018-11-04

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣長選舉選情緊繃，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪昨天提出教育願景，他強調，要從基礎教育著手，讓偏鄉與城市學校同享教育資源，並減少教師流動率問題；國民黨縣長候選人饒慶鈴則一連跑了好幾場造勢活動，並為副議長陳宏宗站台，饒慶鈴說，選情「和高雄的韓國瑜差不多」、已倒吃甘蔗，但領先幅度不夠，拜託鄉親全力相挺。

劉要改善偏鄉教育資源

劉櫂豪昨天出席國中小學家長會長當選證書頒發典禮，他表示，教育資源的分配、提升老師留任意願都是很重要的課題，未來會跟校長、老師、家長一起努力，讓台東教育環境越來越好。

他說，未來除了要致力讓城市、偏遠地區享有同樣的教育資源，並且結合社會資源輔導學生學習，讓學習更有效率。另外，則要減少老師流動率問題，比如改善住宿環境、讓老師安心在學校從事教學工作，希望減少教師流動率、培養師生情誼，老師也更能深入了解學生學習與家庭狀況。

饒慶鈴為副議長陳宏宗站台

而昨天全縣約廿場選舉造勢場，饒慶鈴連跑縱谷、東海岸多場，饒慶鈴強調，當選縣長後，會把台東打造為全台灣最棒的縣分、讓縱谷米成為全台灣最好的米，不過這次選舉國民黨有不能輸的壓力，請大家支持國民黨鄉鎮市長候選人，繼續在台東維持藍天！

她說，和副議長陳宏宗並肩選舉、從年初走到現在，選情已和「韓國瑜差不多、倒吃甘蔗」，但領先幅度不夠，希望鄉親用盡所有力氣，票投給國民黨候選人，「台東縣長選慶鈴、高雄市長選國瑜」！