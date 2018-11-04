〈北部〉（花蓮）豐濱部落 劉曉玫允普及自來水

2018-11-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫昨前往縣內人口最少的豐濱鄉，出席「百年傳唱饗舞動系列活動」，並到豐濱鄉老人會俱樂部與鄉親座談。她說，若當選縣長，首要之務就是健全各村、各部落水利基礎建設，對缺乏自來水的地區，也要做好自來水延管、簡易自來水建置，讓鄉親不必為了生活用水不夠而煩惱。

用水戶僅千餘戶 續編預算補助接管

豐濱鄉人口約四千三百多人，截至去年底，當地自來水普及率約六十八％，遠低於全縣平均約八十六％，自來水用戶數約一千二百多戶、人口約三千多人。劉曉玫說，豐濱鄉內有部分山區、偏遠地區至今沒有自來水可用，有些民眾申請接用自來水時，需自行負擔用戶設備外線工程費用，部分民眾因無力負擔、或無意願負擔費用而未接自來水。

花蓮縣幅員廣闊，目前全縣仍有很多偏遠鄉鎮自來水普及率低於全國平均值，受限戶與戶之間距離較遠，架設的自來水延管設施經費略高於西部縣市。劉曉玫說，若當選後，除繼續編列預算補助地方用戶接管，縣府也會加強執行力，針對中央的無自來水地區供水改善計畫、民眾申請裝設自來水用戶外線補助等，加強與地方居民溝通，鼓勵民眾接用自來水。

助農民引灌溉用水 健全水利基礎設施

在農業部份，劉曉玫說，將協助農民引進灌溉用水，健全各村、各部落的水利基礎建設，讓農民能夠復耕農地，讓鄉親不必為了用水不夠而煩惱。座談結束後，劉曉玫在第六選區議員候選人曾志德、第五選區議員候選人謝東穎、豐濱鄉民代表曾金水、鄉民代表候選人陳科睿、新城鄉民代表候選人王正德、花蓮市民代表陳秀蘭等平地原住民代表及候選人陪同下，一一走訪各攤位、觀眾席拜票。