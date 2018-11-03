〈中部〉涉每票三千買票 二林鎮長候選人收押

2018-11-03

〔記者陳冠備／彰化報導〕距離投票日不到一個月，地方賄聲賄影不斷！日前彰化地檢署偵辦二林鎮鎮長候選人曾萬火賄選案，查獲陳姓樁腳涉嫌以一票三千元幫忙買票，檢方先將陳男聲押獲准，並立刻傳喚曾萬火到案說明。由於曾萬火說詞避重就輕，對於部份事實仍待釐清，在有串證之虞的情況下，檢方也將曾萬火聲押，昨天由彰化地院裁准，而曾萬火也成為彰化首位被收押禁見的鄉鎮長級層級候選人。

曾萬火競總喊冤︰3000是插旗工錢

針對曾萬火涉案一事，其競選總部總幹事陳維祥喊冤表示，三千元是請人幫忙插旗幟的工錢，不是買票賄選的金錢，如果依照檢方的說法，以二林鎮人口來計算，豈不要花九千萬元來買票，目前其成立總部後開銷預算吃緊，根本不可能，坊間也沒這種行情，他懷疑這次選舉競爭太過激烈，使得曾萬火遭對手抹黑，相信司法調查之後會還其清白。

高於行情 民質疑包裹式買票

現年六十八歲的曾萬火對地方事務相當熱忱，他曾於二○○九年及二○一四年投入二林鎮長選舉，但都失利，今年他第三度出征，卻發生涉及買票賄選疑雲，消息傳出令地方人士深感詫異，不少民眾也認為，選鎮長一票買三千元，遠高一般行情，是否為「包裹式」買票？涉及縣長、議員、鎮代等層級領候選人？希望司法單位詳加調查。

檢方︰說詞避重就輕 將調查釐清

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，檢方接獲情資，發現陳姓樁腳涉嫌幫其支持鎮長候選人以每票三千元紅包買票，前日先裁押禁見再向上追蹤案情，從種種跡證顯示，陳姓樁腳行賄與該候選人有關，前晚傳喚候選人曾萬火到案，但其說詞避重就輕，檢方認為有串證之虞，才決定羈押禁見。

在法院審理時，法官也裁准收押，而這起案件也成為彰化縣內首件鄉鎮市長層級候選人涉賄遭收押案件。黃淑媛表示，目前雖無跡證顯示案情有涉及其他層級候選人，但仍會依照相關證據逐一釐清、繼續調查。