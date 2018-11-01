〈北部〉價購收回 宜市救國團變身親子館

2018-11-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府利用宜蘭市原救國團大樓，以「創客」為主軸，打造全縣首座親子館，希望激發孩子創意與解決問題能力，昨天開幕、今天正式營運，每天開放五十名零至六歲幼童排隊免費入場；縣府社會處指出，預計在二○二○年，縣內再新增八間親子館，讓宜蘭成為最適合孩子長大的縣市。

創客主題 每天開放50童免費入場

宜蘭市原救國團大樓與志清堂於一九八四年興建，占地一千五百餘平方公尺，但土地屬於宜蘭市公所機關用地，市公所基於轉型正義，前年以三千兩百萬元價購救國團的建築物，土地與建築一併收回公所管理。

市公所收回建物，斥資兩千萬元整修，並將三樓無償借給宜蘭縣政府打造「宜蘭熊讚親子館」，除利用在地特有原木，設立以「創客」為主題遊戲空間與教具，還有哺乳室、親子廁所等設備，館內更以無「塑」為訴求，沒有任何塑膠製品。

親子館於每週二至週六開放，一天有上午九點至中午十二點、下午兩點至四點半兩個梯次，每梯次開放二十五名零至六歲幼童排隊免費入場，一天只有五十個名額，每名幼童最多只能有兩名家長陪同。

預計2年後 全縣打造8間親子館

宜蘭縣副縣長余聯興、宜蘭市長江聰淵等人出席昨日開幕典禮；余聯興說，希望親子館的政策，提供友善育兒環境。縣府社會處指出，宜蘭市首間親子館開幕，未來將在壯圍、羅東、冬山、蘇澳及五結等地，找尋國中小餘裕空間，打造共八間親子館，預計二○二○年可以完成。

市長江聰淵表示，宜蘭是多雨的環境，透過親子館的打造，可以提供室內友善的育兒環境，讓幼兒快樂成長。承辦親子館的兒童福利聯盟社工處主任姚秀慧說，「創客」的概念，是希望讓幼兒透過實作，促進思考並激發創意，「宜蘭熊讚親子館」是全國首座以「創客」為概念打造的親子館。