〈南部〉運用在地農特產 西拉雅推專屬甜點

2018-10-31

〔記者王涵平／白河報導〕西拉雅國家風景區管理處結合在地農產與店家，研發十六款西拉雅專屬甜點，成為遊客最佳伴手禮。

與5業者、高餐大研發 最佳伴手禮

西拉雅管理處處長張隆城表示，遴選五家特色風格店家，與國立高雄餐旅大學合作開發西拉雅特色甜點，結合東山咖啡與龍眼、柳營牛奶、玉井芒果、南寮椪柑與白河蓮子，每家店家各推三款，每一口都能嚐到西拉雅道地濃厚的香甜滋味，也可作為伴手禮。

此外，西拉雅管理處也推出一款羊羹甜點，張隆城表示，會將技術轉移給五家業者，未來只要預訂就可品嚐。

五家業者為岩頂自然休閒坊，推出芒果荔枝茉莉花酥皮泡芙、在地小農產果乾蛋糕、焦糖鳳梨千層派；龍湖山生態農莊，桂圓松子酥、半熟桂圓乳酪塔、荔枝馬芬蛋糕；崁頭山咖啡，咖啡杏仁酥皮泡芙棒、檸檬塔佐草莓棉花糖、芒果奶酪蛋糕捲；五隆園咖啡民宿，桂圓咖啡乳酪塔、龍鳳酥、桂圓咖啡輕乳酪蛋糕；仙湖農場，桂圓達克瓦滋、義式奶酪佐柑橘凍、法式荔枝軟糖。

172、168公路旅遊畫報摺頁 發行囉

此外，台南觀光旅遊局推公路旅遊，「香噴噴公路台南172市道」及「奔向月世界南168」畫報摺頁正式發行，兼具視覺、嗅覺與人文地景的特色公路，值得一遊。

一七二市道橫跨台南（鹽水、新營、後壁及白河等區）及嘉義兩縣市間，全長約五十五．九公里，沿途滿是翠綠稻浪（金黃稻穗）、綠色隧道及花香（蓮花、木棉花、蘭花）及特色美食（桶仔雞、割稻飯、東山鴨頭）一路吸引旅人。

起點於新化老街南端的南一六八區道，全長約十八．五公里，沿途行經新化、龍崎、左鎮三區，一路由平原依勢綿延起伏來到有如月球貧瘠般的青灰岩地形，有二寮日出可欣賞，更有左鎮化石可寓教於樂，是條人文與地景兼具的特色公路。

觀旅局指出，畫報摺頁是由插畫家洪添賢及林家棟設計規劃。兩款公路畫報十月卅一日起提供民眾免費索取，各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心可索取，也可至「台南旅遊網」下載。