〈南部〉玉兔外圍環流 卑南溪風飛沙加劇

2018-10-31

〔記者王秀亭／台東報導〕玉兔颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響下，台東卑南溪「風飛沙」再起，台東市民猛吃沙，直呼受不了，水利署第八河川局表示，昨天的風速已大於揚塵啟動風速，加上山里地區新崩塌地有大量細粉，隨著強風帶往下游地區，讓風飛沙更形加劇。

與東北季風起共伴效應

「騎機車上台東大橋，感覺迎面而來的都是沙，臉部還有些微刺痛感。」黎姓民眾說，由台東大橋往卑南溪上游看去，明顯看揚起的沙塵直往下游吹，也帶進台東新站、南王地區，整個溪床灰濛濛，好久沒這麼嚴重了。

連遠離卑南溪的台東機場周邊住戶，也明顯感受到風飛沙，張姓民眾說，才開窗不到十分鐘，室內地板已是沙塵，趕快緊閉門窗，室外自小客車也被蒙上一層沙，一家四口外出被沙塵嗆得猛咳嗽，只好戴上口罩減少對身體產生的不良影響。

八河局引水進高灘地減少揚塵

台東縣環保局表示，昨天台東市揚塵主因是颱風外圍環流及東北季風將卑南溪流域揚塵帶起，尤其是山里、利吉地區，第八河川局已派五部挖土機現場施作水覆蓋，但該段河床較高，裸露面積廣，引水難度很大，環保局與八河局仍會持續克服困難，引水進高灘地，減少揚塵。

八河局管理課工程司鄭陞龍表示，八河局已完成利吉大橋下游水覆蓋工作，並持續往上游的高灘裸露地進行，但在山里地區有新崩坍地，崩坍時產生的大量細粉被強風帶往下游地區，才造成嚴重「風飛沙」。