〈南部〉下月動工 捷運岡山路竹線 將接軌台南

2018-10-31

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄捷運岡山路竹延伸線下個月十一日將舉行動土典禮，第一階段南岡山站至岡山站（岡山火車站），總長一．四六公里，預計二○二○年通車，第二階段岡山站至大湖站，總長十一．六三公里，預計二○二五年完工，屆時將與台南捷運銜接，串聯南高生活圈。

分一、二階段 二階2025年完工

立委邱志偉指出，岡山路竹延伸線是北高雄的重要交通建設，民眾期盼已久，他和市府努力了十幾年，立法院質詢不下五十次，案件審查往返中央與市府二十多次，終於在蔡英文總統上任後六個月完成核定，全案總預算三○三億元，分兩階段執行，十一月十一日上午十時三十分將在岡山中山南路與阿公店路二段交叉路口廣場舉行動土典禮。

將與台南捷運銜接 串聯南高生活圈

邱志偉說，上週他在立院就此案質詢行政院長賴清德與交通部次長王國材，希望交通部縮短工期，儘早服務北高雄鄉親，並表達湖內、茄萣與台南交通連結的需求，邱志偉指出，由於湖內和茄萣民眾的生活圈、就學圈多在台南，民眾要求高捷紅線能往北延伸至台南。

邱轉述說，賴揆答詢明確表示，目前台南呈報至行政院的捷運計畫，已將串聯岡山路竹紅線需求規劃在內，國發會並且已在前瞻二期計畫預算中，編列可行性評估經費，此一規劃目的便是希望串聯南高兩市陸、海、空的交通節點，促成更便捷的南高生活圈。

交通部次長王國材則說明，目前紅線延伸線第一階段至岡山站已準備動工，第二階段至大湖站則在進行綜合規劃與設計，期程能減則減，並與高雄市府全力推動工程。