〈台北都會〉蘇貞昌：市府行政不中立 讓人看不起

2018-10-31

〔記者李雅雯、陳心瑜、翁聿煌、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天抨擊說，新北市政府一直在幫國民黨市長候選人侯友宜打選戰，假牙補助、垃圾袋降價等，行政不中立的情況多不勝數，「這樣的團隊讓人家看不起！」他表示，市長朱立倫縱容不管，如果讓朱的副手侯友宜繼續做，新北市還有希望嗎？新北應該改變了。

批長者塗氟加碼 政策買票

蘇貞昌批評說，在他提出老人假牙補助後，市府就把「護齒月」故意延長為「護齒季」，還用納稅錢加碼，提供每案二五○元的塗氟補助，「反正就是要弄到選舉這段期間」，他質疑這是朱立倫幫侯友宜的政策買票；蘇並說，他當年在台北縣長任內就提供小朋友塗氟的牙齒保健，如果老人家連牙齒都掉了，難道要塗氟在眉毛、眼睛嗎？市府跟侯友宜不願關心老人，「那就換蘇貞昌來關心」。

轟垃圾袋降價 兩套標準

對於蘇貞昌提出垃圾袋降價，朱立倫前天在臉書批評，「選舉價值不應該超越環保價值」，蘇貞昌反擊說，完全無法認同，在二○一二年時，市議會就決議降價，朱立倫原本不同意，後來還是降價了，「他當時降價就對，現在我要降價就不對？」新北市垃圾袋沒理由比台北市貴，當選後一定讓垃圾袋降價。

蘇貞昌昨天接受公民監督平台「沃草」專訪，對於是否取消機車二段式左轉及馬路平整的問題，他表示，機車和汽車擦撞時，機車往往容易受害，取消二段式左轉需要安全評估，在交通法規及安全的前提下，部分路口若有取消的條件，才能取消，路平不僅是馬路而已，也要讓嬰兒車、輪椅族平坦的走人行道。

選戰進入倒數，蘇貞昌昨晚率領ＬＥＤ行動宣傳車隊出擊，首站前往坪林區，他沿途向民眾揮手致意，許多支持者燃放鞭炮、煙火或豎起大拇指表達支持；蘇辦表示，閃閃發光的ＬＥＤ直播宣傳車隊將到各行政區亮相，並搭配直播，讓收看的網友身歷其境，感受蘇貞昌照亮新北「衝、衝、衝」的拚勁。