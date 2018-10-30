〈南部〉主打「獨家」 屏東驛站11/30試營運

2018-10-30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東火車站商場「屏東驛站」預計下個月底試營運，不少業者看準火車站人潮，紛紛主打「屏東獨家」，像是全台最大連鎖日本直輸藥妝販售專門店「日藥本舖」、休閒百貨連鎖品牌MINISO等，另外還有連鎖咖啡店及多家餐飲美食，預計有超過二十五家業者進駐。

25店進駐 有日本藥妝、連鎖品牌

號稱屏東第一家的業者，包括日藥本舖、MINISO、丸龜製麵、斑鳩的窩、月季壽喜燒、丹堤咖啡、趁鱻壽司、大鍋頭、LOHAS樂活眼鏡、皇家維多利雅護膚品等。

預計進駐商家還有萊爾富超商、頂呱呱炸雞、丹麥烘焙坊、享家牛肉麵食館、關北紅豆餅、鮮茶道、庄角拉麵、丼吧、義美食品等，年輕潮流品牌YIMA、A.MOUR鞋業，及三花棉業、大創百貨也會在屏東驛站設櫃，商場內還有主打親子及青少年市場的HAPPY100遊樂空間，及屏東唯一主題式扭蛋專區。

屏東火車站每天2萬人潮 商機看好

二○一五年八月啟用的高架化屏東火車站，平均每天約有兩萬一千人次進出，商場位於屏東火車站內一樓兩側及二樓東側，佔整體火車站四分之三的空間，未來商場營運時間平日從上午十一點至晚間十點，假日則為上午十點三十分至晚間十點。

商場籌備處長李玉芬說，「屏東驛站」不僅讓消費者備受期待，也增加了在地就業機會，近日進駐業者們已陸續展開徵才作業，預計十一月三十日起試營運。