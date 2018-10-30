〈台北都會〉北市電動公車路線上路 丁批比例太低

2018-10-30

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕響應綠運輸，台北市交通局規劃首條全電動公車路線「66路」昨起正式營運，目前配置十二輛，路線從木柵動物園站到松山車站，行經信義快速道路，往返里程約卅一．五公里，昨起至本月底三天提供民眾免費試乘。交通局表示，規劃在未來四年內，將有四百輛電動公車上路。

對此，國民黨台北市長候選人丁守中昨批評，北市推電動公車在六都排名居末，與其他國際大都會比較，電動公車比例也是低得不可想像，更別說十月做了五十場剪綵，很多都沒驗收和完工就拚命剪綵，「這不是他最看不起的一次性消費嗎？這些都是他說一套做一套的情形。」

台北市長柯文哲昨出席電動公車啟用典禮後受訪，談及遭外界質疑慢半拍，他表示，過去電動公車的使用率沒有這麼高，往往上線一段時間就取消，這次是相當有把握才推出。他強調，畢竟弄一個電動車很容易，但要維持就看半年後還在跑才算成功。柯文哲昨率先體驗，從木柵搭乘電動公車返回市府，他事後表示，當乘客並沒有特殊的感覺，主要對外面的空氣環境影響比較大。

台北市公運處表示，66路「木柵動物園—松山車站」公車採固定班次，一段票收費，每天最早班上午六時卅分發車，最後一班為晚上十時卅分，平假日各有四十七、卅四個班次。起點在木柵動物園站，終點站為松山車站，沿途會行經政大、文山運動中心、台北101大樓等地，還會經過四個捷運站、十一間學校以及五大商圈。車內配有USB充電座，未來還將在車內設置wifi，方便民眾使用。

負責營運的欣欣客運表示，新路線來回一趟大約卅五公里，每輛車平均一天跑六趟、二一○公里，車輛充一次電可行駛二五○公里，跑一整天都沒問題。