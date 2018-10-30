〈北部〉淚崩幫兒器捐 醫師感動父母大愛

2018-10-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕桃園市廿歲的藍姓大學生因車禍造成胸腔重創，送往聖母醫院急救宣告不治，藍生家屬不僅未責備任何人，事後冷靜向急診醫護說「我們要器捐！」參與急救的主治醫師李志忠深受感動，將整段過程寫下說「感謝你們的大愛，這份心意足以感動所有人」。

大學生車禍往生 家人疼惜為他種福田

藍生五月九日騎機車與好友同遊北橫公路，不慎發生車禍，胸腔、四肢受到重創，到院前已無生命徵象，聖母醫院急診團隊雖持續輸血、電擊及CPR，但急救一小時後仍宣告不治。

藍生的家人都在桃園市，聞訊後驅車奔赴宜蘭；李志忠回憶，家人到達後沒有嚎啕大哭，也沒有怨天尤人，只有堅強的流淚，用雙手輕撫冰冷的身體。

藍生父母疼惜愛子，想在最後一刻種下福田，轉頭向陪伴在旁的李志忠說：「我們要器捐。」李志忠以為聽錯，再確認一次，雙親再次堅強地說「是的，我們確定要器捐」。藍生身上並沒有器捐卡，健保資料也未註記，或許是家人在路上就已經過討論，想要用最好的方式，幫廿歲的愛子作出最後決定。

不怨天尤人 捐出眼角膜組織遺愛人間

急診醫護團隊啟動器捐程序，聯絡器捐小組來宜蘭協助，藍生雖四肢、胸腔受到重創，但仍捐出眼角膜組織遺愛人間。

擔任急診醫師逾廿五年，李志忠坦言，要在悲痛狀況下，做出器捐決定是很困難的事情，這是他第一次看到如此堅強、冷靜的家屬，過程沒有責備、沒有怨言，只有安靜的陪在身旁，最後忍住悲痛讓孩子遺愛人間。

李志忠將整段過程寫在臉書分享：「這是何等的大愛！」他說，家人短時間就做好決定，而且毫不猶豫，不論捐贈是否成功，光就這份心意就足以感動所有人，他要替受贈者說聲「謝謝」。