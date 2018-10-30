〈北部〉桃園文創博覽會登場 客家主題看透透

2018-10-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府整合文化局、原住民族行政局、客家事務局、青年事務局及經濟發展局，以工藝、生活美學出發舉辦首屆「桃園文創博覽會」，即日起至十一月四日在桃園展演中心登場。其中客家局以「浪漫客庄文創」主軸，規劃四大主題、三大活動，並邀請十六家具桃園特色的業者參與，共展出逾百件作品，歡迎民眾揪團參加，體驗客家文化。

展期至下月4日

為期九天的展覽，客家局在展區規劃「客家工藝」、「客家香」、「客庄生活」及「客家文化」四大主題，展現藍染、竹編及傳統美食技藝等；還有「有客來兮」的客文館吉祥物ㄚ弟ㄚ妹見面會、邀請客籍創作歌手現場演出的「客聲客色」，以及「品味實客」按圖索驥客家文創商品展區等活動，其中「有客來兮」每天下午二點登場，「品味實客」及「客聲客色」活動時間每天下午二點卅分至四點。

客家局長何明光表示，展區以柔性色調的插畫凸顯各主題形象視覺，並以「客」字發想打造木作展櫃，呈現具質感且通透性的文創展示空間，邀集桃園客家在地業者，將作品融合生活元素，推廣百工百業，讓民眾從中體驗美感。

「桃園文創博覽會」還有藝術文化區、生活產業區、原民文創區、青年科技區及互動科技藝術區等六大展區，超過八十家文創業者，逾五百件參展品。更多訊息可至「桃園文創博覽會」官網查詢。