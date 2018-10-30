〈北部〉拆戰備月台拓路 竹南公所「愁」錢

2018-10-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路尾的國軍戰備月台，兩年前立委陳超明爭取拆除部分軌道「還路於民」，盼解決附近交通問題，但竹南鎮公所評估用地費用就需四千多萬配合款，無力負擔，陳超明國會辦公室執行長邱俐俐承諾，若公所提報規劃呈交苗縣府向內政部審核，待核定總費用後，將協助解決配合款不足問題。

竹南公義路僅3米寬 難會車

設置於台灣鐵路竹南站末端的戰備月台，原為國軍闢建用於裝甲車運輸及裝載，但因該址位於公義路通往清寧橋環市地下道旁，限縮一旁道路寬僅剩三米，難以會車，遇上下班尖峰時段交通打結，在立委陳超明提案要求下，國軍及台鐵同意拆除部分月台，將道路拓寬為八米寬雙線道。

公所無力負擔逾4000萬配合款

竹南鎮公所依「生活圈道路交通系統建設計畫」核算，將公義路自省道台十三線與龍山路三段、光華北路交叉路口往南通往清寧橋環市路三段地下道納入，概估用地費約五千六百萬、工程費兩千四百萬。

依此計畫竹南鎮公所須負擔約四千餘萬元，內政部都市計畫委員會要求公所提出計畫書及財務計畫後，才可予以審核。但公所評估鎮庫財力有限，苗縣府也無力協助，加上後續恐還需納入台鐵用地及拆遷費用，難以應付龐大支出。

立委允協助爭取降低配合款

邱俐俐認為，公所可先呈報具體規劃內容予以中央核定，待總經費及地方配合款確定後，再邀請相關單位共商經費問題；邱表示，苗栗縣政府及許多公所都面臨財務困境，陳超明會盡力協助降低配合款。

公所表示，依陳超明國會辦公室承諾協助，目前已進行「變更竹南頭份都市主要計畫（第四次通盤檢討）案」，待擬定初步方案請台鐵概估遷移經費後，再將計畫呈報縣府向中央申請補助。