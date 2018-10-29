〈台北都會〉（台北）市府籌畫艋舺學園 納入長照、托嬰

2018-10-29

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府擬集結萬華區西園國小、雙園國小、萬華國中、華江高中及南海實驗幼兒園，組成「艋舺學園」，通盤規劃四校一園的空間使用，結合地區需求，考慮納入托嬰幼、長照、青創或活動中心等。市長柯文哲昨說，北市除校舍老舊，也因結構演變延伸新需求，因此以「教育」為導向的都市計畫，正是北市未來十五年其中一大要務。

四校一園 空間使用通盤規畫

市府拋出「艋舺學園」政策，昨晚於西園國小辦說明會，邀請居民交流，蒐集當地意見。柯文哲說明，北市國中小校舍多半老舊，且未來十五年內，有七十％學校需要改建，不僅是校舍空間重新個別規劃，而是以教育為導向通盤規劃都市計畫。人口老化、少子化趨勢既然不可擋，須將社會結構變化延伸的需求，通通納入整體考量，因此學校要改建，不再只是教育局的業務，而是改由都發局專案主責。

都發局長林洲民表示，萬華區面臨高齡化、少子化、房屋老舊、公共設施空間不足等問題，若能整合這些緊鄰學校的空間資源，就可能有新的發展出路，市府也能找到「市政儲備基地」，亦即「照顧教育，同時照顧都市」。

都發局綜合企劃科長黃智卿表示，萬華區這四校一園相毗鄰，且不乏高齡五十年以上的校舍，未來擬做為試辦點，目前考慮納入托嬰、托幼、長照、青創、社區活動中心、開放空間、停車場等。

教育局長曾燦金則表示，都發局負責硬體面，教育局則著手軟體面，目前「艋舺學園」智慧教育規劃約三○八九萬元， 包含升級校園網路 、增設智慧未來教室及提供特色教學。