〈中部〉草屯泥巴大戰開打 鏡頭聚焦搶獎金

2018-10-28

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕第十四年舉辦的全國農田泥巴趣味競賽，昨有七百多人在泥地裡比躲避球、拉霸，在乾稻田裡拔河、人力拉車，盼搶得前六名把獎金帶回去，由於泥中打躲避球、拉霸充滿力與美，農田四周圍滿攝影愛好者，爬高蹲低就為捕捉到最精彩的一瞬間，站了一整天也不以為苦。

來自全國700多名選手 開心變泥人

由草屯鎮公所主辦的全國農田泥巴趣味競賽，昨日在南投縣草屯鎮一處農田進行一整天的競賽，來自全國五十多支隊伍計七百多名選手卯足全力拚戰，希望進入前六名，把分別是一萬五千元到五千元不等的獎金帶回去。

草屯鎮長洪國浩昨一早為泥中躲避球開球，他表示，今年第十四年舉辦農田泥巴趣味競賽，過去多年是由南投水利會主辦，搭配公所舉辦的草屯鎮工藝稻草文化節，成為文化節系列活動中的一項，前兩年水利會不舉辦後，由公所接手，並向農委會爭取經費補助，規模和獎金提高，隊伍也愈來愈多。

昨日的比賽場地分水田地和乾稻田，其中泥中躲避球和拉霸項目在布滿泥水的水田地進行比賽，選手在水田裡踩著泥巴奔跑跳躍，或是在輪胎上與對方比力氣和平衡，一不小心摔倒就會變成泥人，但不影響他們的鬥志。而這種充滿動感的畫面正是攝影族的最愛，為了捕捉最精彩的畫面，架梯爬高或蹲低一整天也不喊苦。

攝影族建議多些田水 畫面更有FU

今年公所為攝影族舉辦農田泥巴趣味競賽攝影比賽，有金銀銅牌、優選、佳作，每一項都有獎金，獎金最高是一萬元，讓攝影族們拍起來更有動力。

有攝影朋友反映，今年水田的水放得較少，因此較無法捕捉到去年泥水濺起凝結的畫面，希望明年田裡的水能多放一些，會讓照片拍起來更有FU。