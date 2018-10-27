〈中部〉鄉長打臉「館長「 社頭「董事長」最多

2018-10-27

館長直播批未簽ECFA害慘社頭

〔記者陳冠備／彰化報導〕以「館長」稱號成為網路紅人的陳之漢，日前造訪一家位於彰化社頭鄉的織襪工廠，並以直播方式痛批政府無能，沒簽「ECFA」（海峽兩岸經濟合作架構協議）害多數的社頭人沒飯吃！但此一言論直接遭社頭鄉長劉錦昌「打臉」。他表示，社頭有「三多」，正是襪子多、芭樂多及董事長多，陳之漢只在社頭短暫停留，不了解當地情況，根本是以選舉操作手法來唱衰社頭。

陳之漢︰社頭8成人口沒飯吃

「館長」陳之漢在直播中表示：「過去台灣的襪子賣到全世界各地，原本簽了ECFA可以省掉十八％關稅、免關稅，但台灣政府不簽，結果就是現在外銷襪子賣一雙賠一雙、產業外移，老闆不得不辭退大部份員工，甚至只能請精神有問題的人來工作，一個月只給一百元，連麵包都買不起。」他還說：「整個社頭鄉百分之八十的人口沒飯吃！」

劉錦昌︰不該為選舉唱衰社頭

劉錦昌表示，只要是彰化人都知道「社頭有三多」，正是「襪子多、芭樂多、董事長多」，社頭人口數也一直穩定增加，如果環境差怎麼會有人留下？一些「網紅」不應為選舉操作唱衰社頭！

劉錦昌說，社頭很多長輩從小就在做襪子，退休後身體還很好，就到附近工廠勞動「做健康ㄟ」，怎被渲染成「可憐、沒飯吃」，實在很離譜，其言論令人痛心。

魏平儀︰早已簽ECFA產業轉型

台灣區織襪工會理事長魏平儀表示，台灣在八年前就已簽訂ECFA，面對中國生產成本比台灣低三成，不少業者早已轉型，甚至自創優良品牌，十多年來社頭織襪業者仍維持三、四百家左右，並無大量減少，反而藉由地方產業「小而美、易合作」的特性，開發各項機能襪特色，吸引全球訂單，並成立「社頭織襪專區」，目前二十多家業者進駐。

魏平儀表示，社頭織襪產業仍達三百家以上規模，且積極轉型，「館長」此一言論恐影響輿論，進而導致銀行界擔心、害怕，對小資本業者進行「抽銀根」動作，真的是幫倒忙！