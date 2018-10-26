〈南部〉老將交棒 台南市議員至少16位新人

2018-10-26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會下屆市議員選舉，在選區重新劃分的重大變革下，不少現任議員因年歲已大而決定交棒，或另有生涯規劃不再尋求連任，在現有五十三席議員中，高達十二人不選。

12人不選4席空缺

南市議員應選名額為五十七席，目前還有四席空缺，因此下屆議會至少會出現十六位新人，甚至更多，屆時台南市議會勢必大換血，也將是大台南合併升格以來，新、舊議員席次變動最劇烈的一屆。

第二代接手爭出頭

未尋求連任者，民進黨有六人，包括新營選區議長賴美惠、安平、南區選區議員李文正、玉井選區王峻潭、曾文選區陳文賢四人，均交棒第二代，分別由李宗翰、李啟維、王開玹及陳秋宏接棒參選，東區陸美祈和大北門選區侯澄財二人也未尋求連任。

國民黨部分，永康區李坤煌、善化、新化選區林全忠及平地原住民選區蔡玉枝等三人不選，其中，蔡玉枝由兒子穎艾．達利接棒，並以無黨籍身分參選。

無黨籍部分，東區曾順良由兒子曾信凱接棒，善化、新化選區林慶鎮則由妻子陳碧玉以民進黨籍參選，另善化選區梁順發未尋求連任。

另外，本屆永康區議員郭國文、新營區議員李退之因先前赴中央任職而辭職，加上本屆有二席議員病故，留下的空缺有四席，再加上十二名現任議員不選，因此下屆議會至少會出現十六位新人，佔應選席次五十七席逾四分之一強，而萬一有老將落馬，下屆議會的新人就會更多。