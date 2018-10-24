〈北部〉徵地卡關4年 楊梅體育園區動工

2018-10-24

〔記者許倬勛／楊梅報導〕市府體育局推動楊梅、中壢、龍潭、桃園、大園五個體育園區及十一座國民運動中心，其中楊梅體育園區因徵地問題卡關四年，終於在七月完成土地徵收並發包，市長鄭文燦昨執鏟動工，預計二○二二年三月完工。

7月完成土徵並發包 預計2022年完工

楊梅體育園區至去年累積保留款達十三億元，主因是基地多為私人土地，土地協議價購及徵收面積達四．五六公頃，持有大面積的地主因徵收價格僵持不下，且部分土地上有違章建築，從二○一四年起開始洽談價購土地屢遭地主否決，執行進度緩慢。體育局歷經四次公聽會、二次協議價購會議，終於取得所有權人同意的價碼進行價購，今年四月獲內政部同意辦理徵收，於七月完成所有土地取得，發放土地價金達十億元。

結合運動中心及展演中心

市府昨動工後，將以十八億七千萬元興建兩棟相連、兼具體育及展演中心的多功能體育館，包含符合國際賽事標準的跆拳道訓練中心（含選手住宿設施），未來可舉辦國際技擊類競賽，平時為國手及培訓選手的訓練基地。另有一座結合運動中心及展演中心的複合式機能場館，內有桌球、撞球、舞蹈與技擊教室、體適能健身中心、兒童遊憩區及舞蹈體能館、游泳池，還有可容納一千五百席觀眾的展演廳，建築物外觀以灰白色系外牆為基底，色調以楊梅區徽「天藍」、「橙紅」為主。

鄭文燦表示，南桃園地區欠缺大型運動及展演空間，希望楊梅體育園區完工後可帶起全民運動風氣，也提供居民良好的體育活動、國際賽事舉辦場所，並作為體育選手培訓基地。開工後先進行圍籬、拆除等工程，主體工程明年十一月開工，預計二○二二年三月完工。

另外，基地周圍的瑞溪路一段至中山北路二段間，目前無法連通，市府也研議將打通成廿五公尺長的聯外道路。

體育局長夏金興表示，另四處體育園區的進度，龍潭體育園區將於十一月開工，中壢體育園區區段徵收計畫已於九月經內政部通過，桃園及大園體育園區正進行都市計畫變更及用地取得作業。