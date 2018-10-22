〈中部〉嘉市振裕堂家將傳百年 展臉譜演進

2018-10-22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉邑慈濟宮「駕前如意振裕堂八家將」成立滿一百年，嘉義市家將文化發展協會獲市文化局補助，研究振裕堂家將文化，將慈濟宮保存逾六十九年的「彩繪家將圖」首次公開，凸顯早年家將五官誇張風格，與現在精緻細膩迥異，從中勾勒「面師」（家將臉譜彩繪師）畫臉技法演進軌跡。

家將文化發展協會展研究成果

嘉市家將文協理事王沅鴻說，一九七○年代經濟發展快速，嘉市各宮廟為拚氣勢，各自設有家將團，密度高，被稱為「家將窟」，一九一八年成立的振裕堂更是全台「振」字頭八家將團的源流，為推廣家將文化，申請文化局「嘉義市地方學及在地知識推廣輔導計畫」，蒐集珍貴老照片、文物，建立清冊並記錄。

下月17日堂慶遶境 八家將展演

研究成果昨在慈濟宮展示，也展覽各式家將臉譜面具、魚枷及虎牌等法器，其中「彩繪家將圖」呈現家將臉譜的演變；十一月三日在市文化局廣場靜態展覽，十一月十七日百年堂慶遶境，有振裕堂八家將動態展演。

計畫承辦人林名宇說，早期每個家將堂各有家將圖，振裕堂保存從一九四九年流傳下來的六卷，從圖中可了解，振裕堂八家將面師從第一代廖慈、蔡連及第二代吳金鐘、陳飛龍、鄒榮南等人，並無標準的臉譜彩繪格式，以誇張化五官、輪廓為主，直到第三代葉海將戲班臉譜融入，時至今日，除了武財神臉譜，其餘都沿用葉海的風格彩繪。

市家將文協總幹事、面師陳建宏表示，早期家將要先淨身、刮除鬢角才可彩繪臉譜，傳統以「白、黑、紅、藍」為底色，依據各神將特色，如柳爺的眼睛有母子燕、春夏秋冬「四神」畫葫蘆臉譜等。