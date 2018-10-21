〈北部〉獲前瞻1.12億 竹南頭份雙城縫合計畫年底發包

2018-10-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府提報「竹南頭份雙城藍綠縫合計畫」爭取前瞻補助，以竹南、頭份運動公園為核心，以地景共融方式串連兩市鎮，提升居民生活品質，改善都市景觀，獲中央核定一．一二億元，預計年底發包，明年底完工。內政部長徐國勇昨天下鄉視察，表示「前瞻計畫」是百年大計，請地方政府做好執行率。

以雙子城結構進行都計改善

縣府水利處表示， 竹南、頭份兩市鎮相鄰，發展緊密結合，人口急速成長，是縣內都市化程度最高的地區，生活機能、設備雖完善，但部分公設老舊不敷使用；竹南頭份雙城藍綠縫合計畫，是以「雙子城」結構的聯合都市計畫進行改善。

兩市鎮交界運動公園為核心

水利處指出，計畫以位處頭份、竹南兩市鎮交界中心的竹南頭份運動公園為核心，利用此綠核心串聯兩市鎮，老舊公園全面翻新，拆除既有圍牆、並將園內水池水圳開放打造通透流通的臨水環境，以緩坡淺水堤岸提供親水賞景空間，蓮池設計石階草地及涼亭提供民眾休憩；隆恩圳透過水圳林蔭步道及跨橋串連兩大公園動線。

另，公園內四座露天籃球場將搭建頂篷改造成風雨球場，提供雨天運動或活動場所，並增設延長跑道步道，再以地景共融方式放置街道家具及遊憩設施，創造特色生態公園，以「綠色客廳」，作為城鎮心再發展。

徐國勇視察 徐定禎、康世明陪同

水利處表示，竹南頭份雙城藍綠縫合計畫，已於十八日獲營建署基本設計審查通過，後續依審查意見辦理，並提送基本設計書圖，預計年底前發包，明年底完工。

水利處指出，除公園翻新，公園周邊的竹南鎮環市路、頭份市中央路、自強路等，縣府也提報提升道路品質計畫，初步獲核定三．三億元，將可由公園向外推展，整合區內綠帶、停車及人行空間進行改善、改造。

徐國勇視察行程，由縣府秘書長陳斌山、水利處長楊明鐃及頭份市長徐定禎、竹南鎮長康世明等人陪同。