〈中部〉默契佳 建國國中女排3年奪3金

2018-10-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港建國國中女子排球隊本月接連奪得全國「永信盃」、「華宗盃」排球錦標賽冠軍，成軍不到三年已抱回三座金杯，其中華宗盃還連霸，在全國國中女子排球隊中創造奇蹟且打響名號，全校師生與有榮焉。

本月接連奪全國永信、華宗盃冠軍

北港北辰國小女排隊表現優異，但因縣內沒有國中有女排隊，球員升上國中都到外縣市就讀，地方爭取多年終於在兩年多前在建國國中成立女排隊，校長林吉城與教練施妗霓一一拜訪北辰國小女排隊員家人，讓她們留在家鄉打球。

林吉城表示，在家長及地方各界支持、贊助下球員才能安心、快樂打球，表現更令人刮目相看，華宗、永信、和家及北港媽祖盃是全國四大重要排球比賽，今年華宗盃有三三四支隊伍參賽，建國國中女排球員雖身材不如人，但球員在場上展現充足團隊合作默契，是連霸成功的主要原因。

女排教練施妗霓指出，隊長也是舉球員謝靖瑩是球隊奪冠的靈魂人物，她比賽經驗豐富又有打過國際賽，細心帶領每位隊員發揮實力，而且適時給予鼓勵，隊員時時刻刻都士氣高昂，也是致勝原因之一。

北港鎮長張勝智、建國國中家長會長賴坤隆昨天到學校祝賀，鼓勵球員持續加油；林吉城強調，學校不會因打球而疏忽球員的功課，每天晚上練習後還有晚自習，考前各科老師也會加強複習。