〈南部〉高雄伏流水取代南化水庫 水公司︰2年後不缺水

2018-10-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司董事長郭俊銘昨南下高雄掛保證表示，水公司推動備援用水伏流水取代南化水庫，未來雨汛期不怕高屏溪濁度高，枯水期可保留南化水庫用水，高雄兩年後將不缺水。

郭俊銘昨主持鳳山淨水場管線汰換工程動土典禮，立委賴瑞隆及副議長蔡昌達均推動有力，郭俊銘表示，高雄每日民生用水量一百至一百一十萬噸，過去仰賴高屏溪攔取水，水公司與南水局開發備援用水，已完成三十五萬噸伏流水工程，持續推動溪埔、大泉合計三十萬噸伏流水工程，預計將於後年完工，加上現有深井地下水最大量十五萬噸，總計可達八十萬噸。

郭俊銘指出，高屏溪過去曾因枯水期一度下降至9cms險限水，水公司仍可取用七十萬噸用水，南化水庫透過連通管可取用最大量四十五萬噸，推動伏流水取代南化水庫用水，確保高雄不再缺水。

鳳山淨水場管線汰換 分三標施工

水公司推動鳳山淨水場管線汰換工程，是通往南高雄重要送水管，每日供應民生用水達十八萬噸，卻因管齡達三十四年，沿線道路重車輾壓嚴重，且地下佈滿石化管線，一旦破管修復困難。

水管汰換工程將從小港區沿海二路至宏平路口，全長三千三百多公尺將分成三標施工，採取明挖、推進及潛盾工法埋管，未來可與現有管線互相支援。