〈台北都會〉新北污水接管率87% 議員質疑膨風

2018-10-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府表示升格八年來，污水下水道的接管率大幅提升至八十七％，但民進黨市議員指出，全市一○一一處公有建物僅有一九九處納入污水下水道系統，公有建物的平均接管率不到兩成，交通局管轄的建物接管率甚至掛零，質疑市府「膨風」玩數字遊戲；水利局表示，今年已編列五千萬元優先從公園公廁、活動中心施作。

公有建物僅19.6％ 交通局甚至掛零

市議員羅文崇、李倩萍昨天召開記者會指出，新北市共有一○一一處公有建物，其中僅一九九處納入污水管線，比率約十九．六％，接管比率最差的是交通局，業務管轄的建築物共八十五處，接管數「掛蛋」；第二差的是社會局，二十二處建築物僅一處接管，比率僅四．五％；負責稽查水質標準與環境衛生的環保局，管轄的七十處建物也僅有四處納管，比率僅五．七％。

羅文崇表示，連負責推動污水下水道接管工程的水利局，管轄的四十三處建物也只有五處納管，比率約十一．六％，也低於市府的平均值十九．七％，相當諷刺，市府無法以身作則，如何讓市民信服？更打臉市長朱立倫常說的八十七％高接管率，公務單位本身應檢討。

市府︰公有建物偏低 3年內改善

水利局長古沼格表示，市長在兩年前注意到公有建物接管率偏低的問題，已要求各單位儘速辦理，今年已編列五千萬元，明年再編五千萬元，優先從公園公廁、活動中心、公有停車場等施作，分三年推動，估計所需經費約兩億元，預計在二○二○年執行完畢。

李倩萍也批評說，學校的污水接管率偏低，全市二六八所學校只有五十五校接管，比率近二十一％，市府每年僅編列二十所學校的接管預算，以此速度必須再等十年才能完成全市國中、小學的污水接管。

李倩萍表示，沒有接管的學校仍舊使用化糞池，臭氣薰天、孳生蚊蠅，影響環境衛生，學生就算賣力打掃廁所，嗆鼻異味仍無法消除，相較於台北市學校的接管率已達九十四％，新北市落後一大截，中央每年補助一百多億元給市府建設公共污水下水道，市府各公務單位卻消極無為，呼籲不要再玩數字遊戲。

古沼格解釋說，學校由教育局分年編列預算執行，公有建築物都有設置污水處理設施或專用下水道並委外管理，先將污水處理後再排放，與民間污水直接排放的情況不同，因此才以民生用戶的污水下水道作為優先接管目標，目前民宅的接管戶數已達九十萬戶。