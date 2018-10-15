〈中部〉60對不老新人 體驗婚紗婚禮

2018-10-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市十四日舉辦一場「老派婚禮」，幫六十對年逾花甲的「不老新人」辦聯合婚禮，其中高齡一○四歲的人瑞周懷春與六十六歲妻子倪美祝暌違四十多年，終於體驗婚紗婚禮，人瑞新郎看著穿上白紗的妻子直說漂亮，新娘則說，終於穿上婚紗，幸福到想落淚。

市府重陽節前推出「老派婚禮」活動，邀六十對年輕時未能披白紗、走紅毯的資深夫妻完成夢想，「不老新人」穿上西裝、披上白紗，攜手走幸福紅毯，感覺新鮮又重溫甜蜜。

市長林佳龍帶領全場銀色夫妻一起朗讀結婚誓詞，祝福新人為百年好合作見證，他更說，未來也要跟妻子報名參加老派婚禮，見證幸福久久。

老派婚禮的新人中，周懷春最年長，四十多年前追求年僅十六歲的倪美祝，年齡差距卅八歲的老少戀不被女方家長接受，倪毅然跟著丈夫私奔，在沒有穿婚紗、辦婚禮、喜宴的情況下步入家庭。

周、倪育有四女，倪美祝說，結婚這麼多年來，即使當年沒有盛大的婚禮，她也從未後悔過；但真正披上白紗，她竟有圓夢的感覺，雖然老了些，但沒想到自己也會有這麼漂亮的一天，終於披上婚紗。

周懷春兩耳略有重聽，在眾人要求下再次親吻新娘，看著穿上白紗的妻子直讚很漂亮，倪美祝則說，這場婚禮讓她再次感覺幸福、很美滿。