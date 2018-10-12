〈南部〉新營健康路分隔島造成車禍? 去留引熱議

2018-10-12

〔記者王涵平／新營報導〕新營健康路分隔島傳有民眾認為造成交通事故太多，擬連署拆除，貼文在臉書社團引發熱議，但多數民眾認分隔島有助減速慢行，遵守交通規則就沒事。

新營少數有特色的道路

有民眾在臉書社團「我是新營人」貼文，指家人在討論附近里民想要連署拆除健康路上的分隔島，訴求是認為分隔島造成交通事故太多。但當下完全無法認同，認為應該只是覺得分隔島阻隔道路讓兩邊商家生意不好做罷了，放眼新營真的沒有幾條路像健康路這麼漂亮有特色的大葉桃花心木，若全砍除很可惜。

該民眾表示特別走了分隔島一圈，發現健康路整段金華路起至民治路共有六個迴轉道，仔細觀察靠近迴轉道矮灌木都有依規定降低高度約卅公分，未設迴轉道處一般高度為六十公分，此高度接近成人膝蓋位置，就算以學齡前幼童身高站在分隔島上，駕駛都不可能看不見。

有民眾認為拆除分隔島，路面較寬會比較安全。有民眾回應，車禍多是人的問題造成（貪快、違規…），一直喜愛健康路的風景而且並不影響做生意，不要拆、要健康。有就讀南新國中的學生說，每天走健康路上學，非常安全。有網友認為，健康路分隔島風貌很棒，而且駕駛車速也會降低，沒什麼理由好拆的，拆了一定後悔。健康路算是新營有特色的一條路，如果剷平安全島和樹木景觀，有點可惜。