〈台北都會〉姚拚社福 增建日照減免回饋金

2018-10-12

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨與北市社福團體對談提到，當選後要藉公辦都更，以「公益容積」導入更多社區照顧空間，並斟酌減少甚或免收社福機構須繳納的回饋金，與民間單位建立「夥伴」關係，公私協力攜手解決問題；他更指在場與會的前立委陳節如，長年深耕社福界，專業能力充分，將邀請她出任副市長。

姚文智昨下午與由六十個社福團體組成的「台北市社會福利聯盟」推派的卅個團體代表，暢談兒童、青少年、婦女、老人福利與身心障礙議題。

姚強調，市府要與社福團體成為「夥伴」，以公私協力處理社福各式問題。他說，社福機構目前雖享有房租減免，但仍須繳納回饋金，變相成為財務壓力，未來將了解實際財務狀況，酌予減免甚至免收回饋金。

以公辦都更公益容積解決不足

姚文智表示，他標榜從「空間」驅動城市改造，都市更新與社福環環相扣，可透過政府主責的公辦都更，以不列入容積獎勵的「公益容積」，導入更多社區長照、托嬰幼等照護空間，解決迫在眉睫的設施不足問題，這是他與其他市長參選人的不同之處。

姚認為，每五萬人要有一間日間照顧中心，目前僅廿一間，推估須增至五十餘處才足以因應，因此他在四年任期增設卅三處，「是努力的目標」。他也說，若收回國民黨不當黨產八德大樓，相當合適作為「住宿型長照機構」。

針對視障者權益，姚文智表示，市府可成立「無障礙推動委員會」，充分監督把關，以「公共通行權」的概念推動無障礙空間，讓視障人士暢行無阻。他也說，對於復康巴士及無障礙計程車，將補貼車輛與設備購置、交通費用，目的是滿足有搭乘需求的人，廣泛建立無障礙服務。

邀社福總盟陳節如當副市長

姚文智認為市長柯文哲在整合社福資源上，並不理想，會中直接邀請與會的台灣社會福利總盟理事長、前立委陳節如，出任未來的副市長，但陳當下僅揮揮手並未搭話。

姚會後說，陳節如是社福界敬重的前輩，專業無疑，也有整合能力，非常適任副市長一職，特別是這些年欠缺一個能照顧弱勢、整合社福，又能帶給市民溫暖的市府官員；至於陳的意願，姚透露，陳還有重要家務事在身，尚未答應也未推辭。