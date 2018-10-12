〈北部〉林姿妙涉濫用二備金 3立委告發

2018-10-12

〔記者鍾麗華、江志雄／綜合報導〕國民黨宜蘭縣長參選人、現任羅東鎮長林姿妙，遭踢爆涉嫌違法濫用第二預備金補助其他鄉鎮活動，日前被人按鈴控告後，民進黨立委高志鵬、陳亭妃、蔡易餘等人昨到監察院告發她違反預算法、貪污治罪條例，要求監委徹查。羅東鎮公所發聲明反擊，此乃不實指控。

監委將調查 盼立院修法規範支用狀態

出面接受陳情的監委趙永清收下陳情書後表示，他向審計部調閱相關資料，發現全台各地都有類似現象，他將調查，也希望立院透過修法，把第一、第二預備金支用狀態規範清楚。

高志鵬表示，林姿妙涉嫌動用第二預備金綁樁，為遂行選舉目的，在宜蘭縣其他鄉鎮灑錢，做一些與羅東鎮公所業務完全無關的補助，第二預備金本來是鎮民的救命錢，五、六百萬元的錢卻補助與羅東鎮民無關活動，監察院應立案調查，必要的話甚至應提案彈劾。

立委籲速處理 否則宜縣民投錯票會遺憾

蔡易餘解釋，第二預備金僅可用在原列計畫費用「因事實需要修訂致原列經費不敷」、「因增加業務量致增加經費」、「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」，換句話說是「救急、臨時有需要」，怎麼會用在其他鄉鎮的廟宇活動？如果鎮長要資助其他廟宇活動，應用自己的錢，怎麼可以動用鎮公所的錢？

陳亭妃說，選民希望有個把錢花在刀口上的縣長，而非一個運用違反預算法、用政府資源去做自己綁樁工作的縣長，她呼籲監委應用最快速度處理，否則宜蘭縣民若投錯這票，會遺憾終身。

對告發表不解 羅東公所籲統一標準檢視

羅東鎮公所強調，曾針對羅東鎮二備金支用情形多次回應，宜蘭縣政府及縣內各鄉鎮市公所依循同法源辦理，相關補助計畫非羅東鎮公所獨創，惟因五合一選舉因素，面臨各項干預。

羅東鎮公所說，民進黨立委到監院告發的舉動，讓人深表不解，請各界採統一標準檢視，若有違法，必須一併告發，停止這種不實指控。