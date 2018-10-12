〈中部〉八卦山天空步道 淪為蚊子橋

2018-10-12

〔記者張聰秋／彰化報導〕有「空中之橋」之稱的彰化市八卦山天空步道，二○一六年七月以「全台最長的高架空中步道」之名風光開幕，曾經締造單日逾四萬人次遊客紀錄，但兩年過後人氣退燒，幾乎淪為「蚊子橋」。昨天多位藍綠議員要求縣府加以活化，闢建如電影場景的「侏羅紀」探索公園，以創造新價值。

周遭景色單調又無遮蔭

全長約一○○五．六公尺長的天空步道，縣府斥資八千六百萬元分兩期施工，為前縣長卓伯源時代所規劃，現任縣長魏明谷延續第二期工程，並在二年多前開幕。初期觀光高峰期，縣府常出動警察來維護交通，但因景區內幾乎無遮蔭處，民眾登上步道時太陽直射，夏天簡直像是在烤箱，而周遭綠林景色單調，不少遊客來看了一次之後，就不想回流再造訪。另外，其他縣市陸續闢建天空步道，讓景觀單調、欠缺動態娛樂設施的八卦山天空步道，難以吸引遊客，目前僅晨間和黃昏時偶爾會有人出沒，而且多是前往步道運動的彰化市民為主。

議會昨開定期會，縣議員林世賢要求縣府正視八卦山天空步道遊客銳減的問題。他說，現況天空步道免費入場都沒遊客願意前來，周邊停車收費和攤販生意門可羅雀，連觀光市集的產業文創區也沒做起來，在沒有開源收入，又沒有遊客，還要編列大筆預算維修，長期會燒掉縣庫財源，變成爛攤子。

議員提建探索公園吸客

縣議員陳蔣秀美和張東正都說，縣府砸大錢興建天空步道，周邊設置八卦山觀光市集的文創商店區，免費讓文創業者進駐也做不起來，砸大錢結果是衍生「蚊子橋」管理維修問題，浪費公帑；陳蔣秀美也提出打造探索公園吸客。

縣府︰附近規劃建親子公園

對此，縣府城市暨觀光發展處長馬英傑坦承遊客流失與欠缺旅遊亮點有關。他說，天空步道位於八卦山大佛風景區，縣府目前規劃在前民族新村用地打造一座親子特色公園，結合附近文學步道、銀橋飛瀑景點，豐富風景區遊樂資源，未來會多辦大型活動，吸引民眾前來漫遊天空步道。