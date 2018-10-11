〈南部〉台八六分洪道 通過豪雨考驗

2018-10-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台八六分洪道歷經今年三次豪雨考驗都發揮功能，灣裡喜樹地區未發生重大淹水災情；不過，水利局也指出，閘門啟閉時間點攸關能否達到防洪成效的重要關鍵，但因受潮汐變化影響，在大潮期間的分流功能仍受到限制，已請顧問公司評估並研擬改善方案，讓豪雨期可延長分洪時間，以有效提升聚落防洪效益。

喜樹灣裡社區因地勢低窪，豪大雨時明興路以東的大量高地雨水逕流匯集排入喜樹及灣裡排水，以致喜樹及灣裡排水水位高漲時，部分低窪巷弄的排水系統無法重力排除，居民長年飽受淹水之苦。

為了解決該地區淹水問題，水利局採分流規劃設計台八六雨水下水道工程，共投入八千六百餘萬元，讓喜樹、灣裡排水水位高漲時順勢由台八六底下的分洪箱涵排入外海，避免溢淹舊部落社區。

操作閘門啟閉時機是關鍵

水利局表示，台八六分流箱涵完工啟用以來，已在今年 「○六一五」、「○七○二」豪雨期間發揮功能，且在「○八二三」超大豪雨時，面臨分洪道完工以來最嚴峻考驗，在八月廿三、廿四日的二天洪峰期，操作分流閘門及配合退潮時開啟、關閉舉喜滯洪池水門總計將近廿次，在急降雨及時雨量將近五百毫米威脅下，適時操作啟閉，加上喜樹抽水站全力抽水，才確保喜樹、灣裡地區免於淹水災情，僅有零星幾處路面積水。