〈南部〉廢棄物清運車裝GPS 4年後列管完成

2018-10-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局加強稽查事業廢棄物，今年開罰一千四百多萬元，其中非法棄置開罰五十八萬元，處理金額卻需要一億多元，環保局明年起擴大推動清運車加裝ＧＰＳ，預計二○二二年全面列管完成。

總計開罰一千四百四十二萬元

環保局今年針對事業廢棄物稽查一千一百三十四次，總計裁處四百八十一次，開罰一千四百四十二萬元，其中查獲非法棄置廢棄物有二十四件，總計裁處三十七次，開罰五十八萬二千元。

環保局表示，非法棄置數量約二萬五千多噸，所需處理金額高達一億零八百萬元，種類七成是廢塑膠，廢油占了二成，其餘一成是污泥、廢溶劑及其他廢棄物。

由於近年來不肖業者非法棄置廢棄物案件頻傳，環保局為掌握廢棄物流向，針對清運業者車輛加裝ＧＰＳ列管，目前清運車輛有一千三百四十三輛，裝置4G行動ＧＰＳ已有九百一十三輛。

環保局多次建議環保署修正相關規定，將污泥、廢塑膠等三十項廢棄物納入管理，自明年起至二○二二年，將分四年列管應裝置ＧＰＳ車輛，初估有五百五十九家清除業者，管制四千多部車輛。

局長蔡孟裕指出，違者可依廢棄物清理法相關規定，開罰六千元至三百萬元，並要求限期改善，屆期未完成改善者，將按次連續處罰，達成廢棄物清運車輛全面裝置即時追蹤系統的目標。