〈南部〉搜救犬票選 台東「健康」咬國旗衝第一

2018-10-11

〔記者王秀亭／台東報導〕內政部消防署舉辦「全國消防人員競技大賽」，首度為帥氣又吸睛的搜救犬舉辦網路票選，十一號選手「健康」代表台東縣消防局參賽，縣消防局為衝高票數，不僅應景地讓健康持國旗祝「雙十國慶，健康快樂」，還緊盯電腦賣萌盯選票，可愛模樣讓不少民眾每天上網投票衝第一。

為幫忙「健康」衝人氣，台東縣消防局台東大隊發揮創意，連日來推出多張KUSO照片，有「健康」在勤前教育時，召集消防隊員們開催票會議，還有健康看著筆電、划滑鼠、盯選票，雙十節前推出嘴咬國旗英挺地站在消防車前，九日首度攀上第一名。

代表台東縣消防局的五歲拉布拉多犬「健康」，是台東縣第一批搜救犬，具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證（IRO），曾參與台南、花蓮大地震救援行動，分別發現生還者，花蓮大地震第一名生還者便是靠著「健康」善於搜尋而發現。

「搜救犬網路票選活動」持續至二十日，縣消防局台東大隊副大隊長吳寶龍說，十六位選手中，只有台東縣的健康及屏東縣的搜救犬非來自六都，離投票截止日還有十天，盼大家可以每天一票，讓健康持續保持第一名，投票網址為：http://sport119.nfa.gov.tw/public/Vote_List.aspx。