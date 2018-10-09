〈台北都會〉山坡地「住三」都更 二讀闖關成功

2018-10-09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市寸土寸金，位於山坡地的第三種住宅區（簡稱住三）不得進行都市更新，但國民黨、民進黨台北市議員聯手修法解禁，昨在議會二讀通過「台北市都市更新自治條例」修正草案，允許十三處非地質敏感區可進行都更、粗估有上千戶將可解套，若今天三讀通過，最快一個月、最慢明年公告實施。台北市政府過去反對此項政策，都更處長方定安昨即不願受訪談論此事。

今若三讀通過 最快一個月公告

都更處總工程司簡瑟芳說明，當初是因考量第三種住宅區多可獲得兩倍容積獎勵，市府不希望鼓勵山坡地大面積開發，擔憂山坡地出現高樓層建物，且循都更方式還會出現基地規模過大問題，因此當時希望山坡地的住宅區以「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」的方式進行重建，對環境衝擊會比較小。

13處非地質敏感區 上千戶解套

北市有四十處位於山坡地的第三種住宅區的聚落，總計有三四二三戶，其中二八○五戶是五樓以下老舊公寓，而這次修法則是解禁十三處聚落，粗估有上千戶民眾受惠。

提案修法的議員闕枚莎說，有里長陳情，山坡地住戶絕大多數是弱勢，沒有能力購買新屋，住戶都更無門；內湖成功路就發生路一側可以都更、另一側位於山坡地無法都更，類似誇張狀況不勝枚舉。她說，清朝康熙卅三年、一六九四年台北大地震，讓很多土壤瞬間液化，山坡地都更是人命關天問題。

簡瑟芳表示，此次修法允許開發的第三種住宅區山坡地計有十三處，內湖及文山區的土地最多，另外也集中在南港、信義區，總面積高達五公頃多；這些地方不是台北市政府公告劃定的都更區，解禁後，民眾可自行申請劃定為都更區。