〈南部〉撤銷龍崎歐欣水保計畫 環團公布簽署名單

2018-10-07

〔記者邱灝唐／台南報導〕龍崎歐欣掩埋場一案再度成為年底選戰的議題，台南市環保團體月前寄送簽署書給各市長參選人，要求承諾撤銷該案的「水土保持計畫」，並於昨日公布簽署名單，最後僅民進黨參選人黃偉哲、無黨籍參選人林義豐未簽。對此，黃偉哲表示，不願在真相尚未明朗之前做選擇；林義豐則說，無法預測未來。

黃偉哲：真相未明朗前不做選擇

台南市環境保護聯盟及台灣水資源保育聯盟等環團昨日召開記者會，表示九月中已寄送簽署書，要求各市長參選人承諾當選後，撤銷龍崎歐欣掩埋場案「水土保持計畫」；台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，環團發現二○一○年歐欣公司水土保持計畫及環差報告的「邊坡穩定分析」資料都有錯，更涉嫌偽造文書，目前皆由台南地檢署偵辦中，所以才請未來市長依照行政程序法撤銷「水土保持計畫」。

環團最後也呼籲選民將票投給願簽署的參選人，也就是國民黨參選人高思博、無黨籍參選人蘇煥智、許忠信及陳永和。

林義豐：無法預測未來

對於未簽署一事，黃偉哲回應，他堅持保護環境的重要性，像是先前在立院提案暫緩發照，並且除了依循行政院長賴清德擔任市長期間，表示要得到當地居民同意之外，他還認為該找客觀中立的第三方評估，所以並不是傾向財團或不愛護土地；黃強調，沒有簽署只是不願在真相尚未明朗前做出選擇，環團若認為程序有缺失，應循司法訴訟、行政調查等途徑。

林義豐則說，他還未當選市長，無法預測未來。