〈台北都會〉公務車跑選舉場 新北市社會局：禮貌性致意

2018-10-04

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員羅文崇、議員參選人張維倩昨天召開「又抓到了！公務車接送官員助選！市府淪助選慣犯！」記者會，舉證二日晚間侯友宜、洪佳君樹林競選總部成立大會時，有社會局公務車出現在現場，指控市府違反行政中立、濫用行政資源。社會局長張錦麗說，接獲議員邀請，副局長呂春萍代表到場禮貌性致意，未上台未發言，隨即離開，不論藍綠或無黨籍均會秉持相同原則前往致意。

綠議員批評 違反行政中立

羅文崇批評新北市政府屢次動員行政資源介入，嚴重違反行政中立，前晚侯友宜與洪佳君成立聯合競選總部，民眾在造勢場合捕捉到市府官員身影，包括已下班的民政局長江俊霆，更誇張的是，現場還出現社會局公務車，羅文崇認為，市府官員遊走行政中立灰色地帶成為爭議。

議員參選人張維倩說，公務車濫用已違反「公務人員行政中立法」第九條，痛批新北市大砸行政資源，無視行政中立原則。

市府：現任議員邀請都會參加

社會局長張錦麗解釋，基於府會和諧，接獲現任議員邀請參加成立大會，所以由副局長呂春萍搭公務車到場，僅禮貌性致意，短暫停留後即離開，並未上台致詞或助選，無論藍、綠或無黨聯盟現任議員邀請，社會局均秉持此一原則參加。

法制局長黃怡騰說，市府官員代表首長下班後搭公務車，到現任議員競選總部成立大會致意，可認定為「公務行程」，且為公務資源的適當使用。