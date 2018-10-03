〈北部〉《桃園》後巷變打卡秘境 4巷彩繪示範爆紅

2018-10-03

〔記者陳昀／桃園報導〕陰暗後巷變打卡秘境！市府水務局推動污水下水道用戶接管，並協助美化、改造社區後巷，三年來已完成十三條後巷改造，其中桃園區同安街一八三巷因為有四條後巷配合施作，被選為彩繪牆面示範點，也搖身一變成為打卡熱點。

水務局長劉振宇表示，市府正在大溪、龍潭、蘆竹及桃園等區執行污水下水道用戶接管工程，由於後巷施作用戶接管，至少得保留單側七十五公分、雙側一百五十公分的施工維護空間，大多市民都配合拆除後巷的障礙物、移除雜物等，市府也選擇條件適當的後巷進行美化、改造環境。

水務局污水工程科長黃浩珽指出，市府從二○一六年起逐年編列預算執行後巷環境改造計畫，截至目前已完成十三條，先前多採用抿石子、馬賽克磚等美化地面及牆面，同安街一八三巷因為居民具有高度共識、四條後巷配合施作，獲選為牆面彩繪的示範點，並由污水下水道ＢＯＴ廠商日鼎水務公司負責經費作為回饋，保固期一年過後，再由居民自行維護。

4主題景觀 由老畫師上色

日鼎水務指出，四條後巷的地面、牆面美化經費共四百五十萬元，由銘傳大學商業設計系學生團隊設計，以桃園的自然景觀、市民互動發想出五彩繽紛的巷弄景觀，分為「奇幻旅程」、「幻想桃花源」、「樂活桃花源」及「四季桃花源」等四大主題，並找來老畫師彩繪上色，過程中多次邀集居民討論，設計圖出爐後才告定案。

還有41後巷待改造美化

黃浩珽表示，今年還有十一條後巷正在改造，明年會再改造三十條後巷，桃園區的南通社區也會推動「懷舊感」牆面彩繪，但未來仍以地面美化為主，牆面彩繪則視各處條件決定如何推動。水務局今年還推動AR擴增實境APP，內含三十種馬賽克磚樣式，民眾拍下住家後巷就能預覽改造後的成果，現階段由水務局推廣，預計年底上線公開。