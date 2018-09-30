〈北部〉宜蘭不老溫泉季 謝金燕將開唱

2018-09-30

〔記者游明金、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今年首度將礁溪溫泉季與宜蘭不老節合體，將於十月十三日至二十八日，在礁溪溫泉公園舉行「宜蘭不老溫泉季」，邀請到謝金燕、陳昇等知名藝人開唱，還有縣內觀光飯店、社區組成千人踩街隊伍；縣府工商旅遊處指出，希望透過公私協力，讓不老溫泉季成為宜蘭旗艦活動。

10月13至28日在礁溪溫泉公園舉行

宜蘭縣有四大活動，春季是宜蘭綠色博覽會、夏季童玩節、秋季不老節、冬季礁溪溫泉季；其中，不老節選定重陽節（約十月）前後，溫泉季則在十二月。溫泉季活動期間，適逢礁溪旅宿與泡湯旺季，此時辦活動，業者認為效益不大，配合意願也低。

經評估，縣府決定將溫泉季提前至十月舉辦，而不老節因活動較偏向社福與衛生性質，以老人相關社團為主，與觀光產業連結較低；縣府認為兩項活動可以合併舉辦，將溫泉產業、老人社福團體、外地遊客共同結合，首度推出「宜蘭不老溫泉季」。

「樂團之夜」、「星勢力之夜」卡司堅強

不老溫泉季活動琳瑯滿目，首日開幕活動千人踩街，包括長榮、寒沐、老爺等縣內九大觀光飯店、十二鄉鎮社區、不老隊，都會走上街頭跳起「溫泉之舞」。活動期間還有縣內十五校青春熱舞、溫泉養生講座、長青K歌同樂會、音樂PARTY、BBQ月光晚會、歌仔戲之夜、浴衣票選等。

其中的音樂PARTY，在十九日、廿日晚上六點半至九點登場；首晚的「樂團之夜」由陳昇與新寶島樂隊、台客電力公司等團體開唱、廿日「星勢力之夜」有謝金燕、黃明志等人壓軸，卡司陣營堅強。BBQ月光晚會訂廿二日至廿五日晚上舉辦，須預購票券進場，可上宜蘭不老溫泉季官網查詢，網址http://2018yilanfyhs.org/。