〈中部〉送茶葉、鹹豬肉 芬園2村長選將涉賄起訴

2018-09-29

〔記者陳冠備／彰化報導〕村長參選人都被起訴，要怎麼選？年底彰化縣芬園鄉溪頭村長選戰，有徐郁玲與莊定山二人參選，卻分別以茶葉禮盒與鹹豬肉對選民賄選，檢警清查後發現有三十位選民收賄，訊後徐、莊二人都以十萬元交保，檢方昨偵查終結，將徐、莊二人與一名樁腳均依違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

溪頭村捉對廝殺 兩人都交保

彰化地檢署指出，日前接獲情資，發現芬園鄉溪頭村長參選人徐郁玲（六十一歲）以每盒四兩裝、市值約三百元的茶葉禮盒向選民行賄，檢警將她傳喚到案後，又發現尋求連任的現任村長莊定山（六十一歲）也以重八兩、市值約三百元鹹豬肉賄選。

年底溪頭村長選戰，莊定山競選連任，社區理事長徐郁玲出馬挑戰，沒想到二人都涉嫌賄選，由彰化地檢署由檢察官陳宗元、高如應指揮彰化分局、彰化縣刑大、彰化縣調站偵辦，分別查扣茶葉禮盒二十二盒及鹹豬肉二塊，成為賄選證物。

檢方傳喚多位選民到案，他們坦承收到二位村長參選人、樁腳分送的鹹豬肉和茶葉，由於相關事證明確，檢方昨日偵查終結，八名收受鹹豬肉及八名收受茶葉的選民，均為緩起訴處分，而徐、莊兩人和徐女的一名樁腳，則依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴。

縣選委會︰尚未判決 可繼續選舉

起訴消息傳來，有村民表示，此次只有二人參選，現在又同時涉嫌賄選，質疑此次溪頭村長選舉到底有沒有效？對此，彰化縣選舉委員會指出，兩名參選人未喪失競選資格，可繼續選舉，但當選的一人就職後，若是經法院判決有罪，即會解除其職務，再辦理補選，若在選前判決有罪，即會取消競選資格，停止選舉，並延後辦理選舉。