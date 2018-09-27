〈中部〉開發福興溫泉區 南投縣府向外商招手

2018-09-27

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣政府積極開發埔里鎮福興溫泉區，並計劃引進外商投資，打造國際級溫泉區，但廬山溫泉業者則憂心再被政府遺忘，要求信守輔導安置承諾，縣府則強調廬山業者安置與國際招商並行不悖，專案讓售土地均有預留，資金方面也會全力協助業者向中央或銀行爭取低利貸款。

仁愛鄉廬山溫泉曾有「天下第一泉」美譽，無奈十年前接連遭辛樂克、莫拉克風災重創，縣府決定開發埔里鎮台糖福興農場，輔導安置廬山溫泉業者，目前福興溫泉區基礎設施工程進度已達七成，第一口溫泉探勘井也完成開鑿，水溫逾四十度，泉質均符合現行國內的溫泉標準，縣府持續開發後續溫泉井和佈建管線工程。

走國際化 今邀日本台商團勘查

縣府也計劃將福興溫泉打造成國際級溫泉區，為吸引外資挹注，今天下午將邀日本台商團前往勘查，說明區內相關公共建設、區位配置等資料和預定期程，盼有更多台商返鄉或爭取更多外資到南投投資建設，但有廬山溫泉業者不免擔憂災害發生已經十年，安置計畫困難重重，縣府對外招商之際也莫忘初衷，信守照顧廬山業者的承諾。

強調優先安置廬山溫泉業者

縣府建設處強調，當初福興溫泉區的開發許可，中央即要求前提是優先安置廬山溫泉業者，福興園區可供建築旅館、商店的面積約廿三公頃，針對業者專案讓售的土地面積約八至十公頃，扣除台糖、水利會領回土地，剩餘土地才透過國內外招商，希望走國際化更能提升福興溫泉軟硬體設施。

縣府表示，至於福興溫泉區旅館用地每坪標售價格，須待園區基礎公共建設完成才能精算，目前估計是每坪六至七萬元，會向中央或銀行爭取專案低利貸款，減輕購地與建設負擔。