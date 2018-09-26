〈台北都會〉重新打造士北科 姚文智推「北區副都心」

2018-09-26

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨提出「北區副都心」政見，主張重新定位士林北投科技園區（簡稱士北科）的發展，包含推動「台北學園都市」、「爭取企業設立亞洲總部或研發中心」、「國際健康產業中心」及「親水生活社區」，繼而連帶活絡士北區整體生活圈。

批柯招商作業延宕 紙上談兵

姚文智表示，現任市長柯文哲對士北科的區域定位欠缺具體想法，對該區的招商作業，也只是發問卷給內科廠商，淪為紙上談兵，對交通基礎建設、園區周邊都市更新，更全無配套。他也提到，柯市府遭審計部糾正問題包括招商延宕、交通等基礎建設不足、園區周邊都市更新無規劃、產業發展或士北區定位不明，以及欠缺思考發展利基。

姚提4政策 活絡整體生活圈

姚文智認為，重新盤整士北科勢在必行，主張以「北區副都心」連動士北區生活圈全面發展，具體政策有四，一是「台北學園都市」，與中央部會合作，爭取國內外高教機構設立研發創新基地，讓當地可與美、日、英、法、俄等國的類似場域對接，成為台灣學術窗口。

二是「企業設立亞洲總部或研發中心」，姚認為，美中貿易大戰牽動全球企業布局，士北科可藉「租稅優惠」、「產發基金補貼」或「向中央政府爭取計畫合作」的誘因，向企業廠商招手來台設立亞洲總部或研發中心。

三是「國際健康產業中心」，士北區有眾多具研發能力的醫療單位，未來可發展下一個生醫產業重點醫療器材，成為國家級研發中心，並納入運動與健康科學、長照等產業，在此同步研發與市場化服務。

四是「親水生活社區」，透過水岸空間改善，讓副都心成為親水，又相互連通的行人友善空間，並鼓勵副都心東側與南側的老舊社區優先更新，另運用計畫道路闢建BRT系統，待區域發展成熟，再升格為輕軌系統。

專案住宅當文大宿舍 問題多

會後媒體詢問，文化大學大群館遭北市府認定違規使用，柯文哲曾說以士北科專案住宅「救急」，解決學生住宿問題，但因延後開標，學生根本無法於開學前租屋。姚文智批，日前曾指此法問題很多，如用途與原來不符、規劃設置不適合學生宿舍、交通距離長，及周邊缺乏便利商店。

姚：柯即興回應、不負責任

姚文智也說，自己也提出由市府出面與劍潭青年活動中心洽談部分宿舍，作為短期安置的解決辦法，但柯市府當耳邊風，什麼都沒處理，學生只能摸摸鼻子，顯見柯提出的因應之道，只是即興回應，不但浮誇、錯亂，更不負責任。

另外，對於柯文哲近日LINE@個人專屬帳號推出新版，部分回話調侃對手與民進黨，姚文智說，躲在LINE後面放這些話，無聊又沒意義，籲柯回歸市政參加辯論，「否則我們都不知道你在選什麼？」