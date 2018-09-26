〈中部〉敬老卡搭小黃 看診、採買居多

2018-09-26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市敬老愛心卡昨日起可搭乘計程車，合作車隊向市府交通局回報，長輩大多搭計程車看診、到市場採買，平均刷卡金額二百五十元，整體搭乘情形相當順利。不過，有議員反映電話叫車不太便利，也有議員建議市府納入個人計程車，擴大服務數量。

台中市敬老愛心卡每月有一千點（原住民一千五百點）額度，可免費搭乘台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣的市區公車，以及起訖點在台中的國道客運。全市卅間衛生所及一百一十二家民營診所看診可抵部分負擔及掛號費。

敬老卡加碼 搭計程車昨上路

昨天起再加碼可搭計程車，第一階段由台灣大車隊已完成刷卡設備建置的一千五百輛計程車提供服務，後續車輛會持續擴增，也會有其他車隊加入服務。

平均刷卡250元 少數餘額不足

交通局長王義川表示，昨天與台灣大車隊保持密切聯繫，發現使用新措施的長輩多數是去看診，也有到市場採買民生物品，符合市府預期的使用狀況，平均刷卡金額二百五十元（二百五十點），整體搭乘情形相當順利。

王義川指出，昨天也發現零星個案，有長輩卡片餘額不足卻誤以為足夠，經過司機委婉說明後，長輩多能接受，差額以現金補足。市府也會持續加強宣傳，並歡迎長輩利用一九九九詢問相關細節。

叫車語音轉接 銀髮操作不便

由於使用敬老愛心卡搭乘計程車，必須先打電話預約叫車，議員謝明源昨天質詢時當場撥打電話，結果語音轉接好幾次。謝明源說，對老年人來說，要依照語音指示按鍵，非常不方便，而且過程太長，浪費很多電話費，希望市府請車隊改善。

議員陳淑華則指出，個人計程車也有意願加入服務行列，但建置刷卡機費用是一大問題，建議市府設法協助。

市長林佳龍表示，市府會研議補助刷卡機租金，並希望下個月可以開始，而為了保障乘客安全，加入服務的計程車必須經過篩選，例如車上要裝衛星導航設備。