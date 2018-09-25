〈南部〉打小白球兼觀光 韓踩線團高雄考察

2018-09-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年一到六月韓國旅客來高雄住宿人次比去年同期大增四十四．五八％，即將邁入暖冬季節，高雄市觀光局邀請韓國旅行社來高雄踩線，考察高爾夫球場設施，預估今年十二月至明年二月，可吸引約五千人來高雄打球兼觀光旅遊。

上半年韓客逾6.3萬 成長4.4成

高雄市觀光局長曾姿雯表示，去年韓國的濟州航空、德威航空陸續開航高雄航線，使得韓國旅客來高雄更方便，今年上半年韓國旅客來高雄住宿達六萬三四五八人次，比去年同期成長四十四．五八％。

曾姿雯說，韓國民眾喜愛打高爾夫球，每年赴海外打小白球的旅遊民眾約達三五○萬人次，佔韓國五千萬人口的七％，市府非常重視韓國喜愛高爾夫球的族群，特別邀請韓國旅行社來高雄踩線。

踩線行程共有廿家韓國旅行社參加，考察了六家南台灣的高爾夫球場，包括大崗山、信誼、南一、嘉南、南寶及山湖觀，韓國業者對球場設施及高雄的旅宿環境都相當滿意。

曾姿雯強調，推薦高爾夫球行程給韓國民眾，高雄有四大優勢，國際標準十八洞球場、便利交通、優質飯店、宜人氣候，尤其逐漸進入暖冬季節，高雄絕對是韓國民眾體驗小白球揮桿樂趣的首選。

估暖冬可吸引5千人造訪

韓國踩線團表示，後續將包裝高雄高爾夫旅遊假期，包括長榮航空加五星級飯店，四天三夜售價一二九萬韓元（約三萬八七○○元台幣）、五天四夜售價一四九萬韓元（約四萬四七○○元台幣），預計今年十二月至隔年二月出團，近期上線販售，預估可吸引約五千人來高雄打球兼觀光旅遊。