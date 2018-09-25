〈台北都會〉垃圾轉運站偷偷遷？ 松友里民抗議

2018-09-25

〔記者周彥妤／台北報導〕昨天中秋節，信義計畫區的松友里民卻集結抗議台北市政府「先斬後奏」，將嘉興街垃圾轉運站，悄悄遷往信義路與松德路交叉口處，距離台北一○一大樓僅九百公尺的地方；該處原為公園處苗圃地，日前卻臭氣薰天。環保局還被控，為了讓台北市長柯文哲選前能為嘉興街公共住宅剪綵，才將垃圾轉運站移至該處；對此，環保局解釋，市府不需暗度陳倉，一切均照規矩行事。

嘉興街轉運站遷移 臭氣薰天

松友里長張海秋表示，三週前在台北市議員協調會上，市府還允諾暫緩實施，不料近日發現環保局人員、車輛進駐運作，完全未徵得居民同意。他說，柯文哲有意在嘉興街環保局垃圾轉運站興建公宅，「當時協調會上，環保局官員更說，是為了要讓市長順利趕在選舉前剪綵。」

被指為讓柯選前剪綵公宅

抗議居民表示，市府沒與社區溝通，明明承諾先暫緩，十多天前卻突然在原為花圃的腹地設置垃圾轉運站，「偷偷進來，我們都不知道」，經日曬，垃圾發出陣陣惡臭，生活品質大打折扣；環保局耳聞居民抗議風聲後，昨日趕緊清洗現場，才沒有味道。

環保局：一切照規矩行事

環保局副局長盧世昌則表示，考慮當地居民人少，才將垃圾轉運站遷至該地；盧強調，「沒有得到暫緩實施的訊息，還是有實施設置的必要」，市府做的是公務事，無須偷偷摸摸。

盧世昌說，清潔隊運收信義區內的資源回收物（包括廚餘）、大型廢棄物後，到該地整理，從小車轉至大車，再送到資源回收廠，純粹是「轉運」，不是居民想像的「限時垃圾收受站」，環保局並未堆置垃圾，且每天清洗三次、有專人管理，幾乎沒傳出異味，「如果真的異味重成這樣，怎麼可能趕在一天就清除？」