〈北部〉花蓮青農返鄉 種咖啡圓夢

2018-09-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮廿四歲青農陳宣儒，四年前返鄉回吉安種咖啡，以五百棵咖啡樹為創業之本，努力參與在地課程培訓，並尋求與其他青農合作，歷經突破行銷包裝、產品加工檢驗等黑暗期，目前已創立自有品牌「木宣咖啡」，還結交不少志同道合的朋友，一起投入研發咖啡相關副產品。

曾獲全台最適合退休居住「幸福小鎮」美名的花蓮縣吉安鄉，除是銀髮族樂園，目前也推行第二期花東地區養生休閒及人才東移計畫，吸引洄游青年返鄉生根，咖啡青農陳宣儒就是透過這項計畫輔導，提升自家生產咖啡豆的產品價值。

初期剛投入咖啡生產的陳宣儒，自豪能用咖啡香擄獲消費者芳心，但因不懂行銷包裝的重要性，甚至刻苦手寫成分，導致咖啡因、重金屬殘留、大腸桿菌等檢驗數據標示不清，差點遭到衛生單位裁罰。

他說，經課程培訓後，重新檢視種植咖啡到行銷包裝的過程，邊做邊學也認識許多青農朋友，像與蜂農結合就發展出咖啡護唇膏，還將咖啡粉融入香皂中，生產出大獲好評的咖啡手工皂，一起凝聚更多堅持下去的創業勇氣。

吉安鄉長黃馨說，獲內政部補助一百七十萬元經費，開闢交流工作坊邀請青年交換意見，過去著重凝聚在地創業團隊向心力，今年則注重產品推廣行銷，以產品產出為重點，教導創業者行銷包裝、產品曝光等要領，彼此學習專業領域，甚至合作研發出新創商品。